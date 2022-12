Achte Niederlage in Serie für Wagner-Brüder und Orlando Die Wagner-Brüder haben mit den Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum achten Mal in Serie verloren. Bei der 108:121 (48:64)-Ni... dpa

O.G. Anunoby (r) von den Toronto Raptors beim Dunking. P/dpa Chris Young/The Canadian Press/A

Toronto -Die Wagner-Brüder haben mit den Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum achten Mal in Serie verloren. Bei der 108:121 (48:64)-Niederlage bei den Toronto Raptors standen beide in der Startformation, enttäuschten aber.