Achtelfinale erreicht: Vielschichtige Gründe für den Erfolg der deutschen Basketballer

Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Kontrastprogramm, das am Montag auf dem Plan der deutschen Basketball-Nationalmannschaft stand. Noch am Sonntag hatte sich diese in einer zum Hexenkessel mutierten Kölnarena einen Schlagabtausch mit der litauischen Mannschaft geliefert – zwei Verlängerungen und den dritten Turniersieg inklusive. Keine 24 Stunden später absolvierte Niels Giffey um die Mittagszeit im Kölner Trainingszentrum in aller Seelenruhe ein paar Post-Moves. Dreißig Meter weiter streute Maodo Lo ein paar Klimmzüge in sein Krafttraining ein, während Franz Wagner direkt daneben auf dem Rücken liegend ein Dehnprogramm absolvierte.

Die Stimmung hätte dabei – dem Kraftakt vom Vortag zum Trotz – kaum besser sein können. So verbrachte die deutsche Mannschaft ihren Ruhetag nicht nur mit aktiver Regeneration, sondern auch mit der Gewissheit, bereits nach drei von fünf Gruppenspielen für das Achtelfinale am Sonnabend in Berlin (18 Uhr) qualifiziert zu sein. Die Gründe für diesen keinesfalls selbstverständlichen Erfolg sind zahlreich und reichen von einem NBA-Trio, bestehend aus Daniel Theis, Dennis Schröder und Franz Wagner, bis hin zu einer beeindruckenden Breite im von einer Berliner Achse geprägten Kader.

Dennis Schröder und Franz Wagner stechen hervor

Während Lo, Wagner und Giffey am Montag noch in den letzten Zügen ihrer Trainingsprogramme waren, hatte Johannes Thiemann seines schon beendet. Mit einer Massagepistole in der Hand und einem Grinsen auf dem Gesicht versuchte der Forward von Alba Berlin, die Schlüssel für die drei Siege gegen Frankreich, Bosnien und Herzegowina sowie Litauen in Worte zu fassen. „Wir sind als einzelne Spieler, aber auch als Team einfach reifer geworden, und das hilft extrem“, sagte Thiemann. Reifer, abgezockter, aber auch einfach besser.

Als Erstes stechen dabei natürlich zwei Spieler aus der deutschen Mannschaft heraus: Dennis Schröder und Franz Wagner. Allen voran Schröder hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Reifeprozess hingelegt. Es ist noch nicht lange her, dass zu viele Würfe, zu viele Dribblings und zu viele unglückliche Entscheidungen Schröders die Frage aufkommen ließen, ob die deutsche Nationalmannschaft ohne ihren NBA-Star nicht vielleicht sogar besser wäre als mit ihm. Mittlerweile ist der einst streitbare Anführer der Kapitän der Deutschen und besagte Frage gänzlich überflüssig. Schröder wirft weniger, passt und delegiert dafür häufiger und besser. In anderen Worten: Der Guard ist nicht mehr nur der beste Spieler seiner Mannschaft, sondern auch abseits vom Spielerischen ihr Anführer. „Gerade jetzt als Kapitän versucht er noch mal mehr, jeden von uns mitzuziehen“, erklärt Thiemann. So wie im Spiel gegen Litauen, als Schröder in der ersten Verlängerung erst selbst per Dreipunktspiel den Ausgleich erzielte, die Wurfchance zum Sieg dann aber Franz Wagner überließ.

Es sollte einer der wenigen Würfe sein, die Wagner am Sonntag verpasste. Mit seinen 32 Punkten war der Berliner der dominante Spieler gegen Litauen, und auch sonst spielt Wagner bislang eine beeindruckende EM. „Er ist 21 Jahre alt und spielt mit einem Selbstverständnis, als ob er schon 15 Jahre NBA hinter sich hat“, sagt Thiemann über seinen einstigen Berliner Teamkollegen. Tatsächlich hat eine NBA-Saison gereicht, um Wagner als Spieler auf ein gänzlich neues Level zu heben. „Ich durfte gegen die besten Spieler der Welt viele wichtige Minuten spielen und konnte viel ausprobieren. Das hat mir sehr geholfen“, sagt Wagner selbst.

Franz Wagner bringt bereits viele Qualitäten mit

Das Ergebnis ist ein Spieler, der mit viel Spielintelligenz vieles richtig macht. Gut getimte Drives zum Korb hat Wagner dabei genauso in seinem Repertoire wie tiefe Dreier und eine starke Defensive. Hinzu kommt der Wille, auch schwere Würfe in wichtigen Momenten zu nehmen. „Es ist viel Selbstvertrauen dabei, aber auch eine gewisse Leichtigkeit“, sagt Wagner und erklärt: „Die Einstellung, einfach weiterzumachen, wenn Sachen mal nicht klappen. Wenn man davor zu viel Angst hat, dann macht das Spiel auch nicht so viel Spaß.“

Sich beim Erklären der jüngsten Erfolge der deutschen Mannschaft auf Schröder und Wagner zu beschränken, wäre jedoch ein fataler Fehler. Maodo Lo etwa hat bereits zahlreiche wichtige Würfe in wichtigen Momenten zu Deutschlands Siegen beigetragen. Johannes Thiemann bringt offensiv wie defensiv zuverlässig seine Qualitäten ein, und auch Niels Giffey hat insbesondere gegen Frankreich viel Verantwortung übernommen. Es ist eine Liste, die sich mühelos ergänzen ließe – etwa um den Dreierspezialisten Andi Obst, den souveränen Johannes Voigtmann oder den nicht weniger wichtigen Daniel Theis. „Es sind viele Spieler dabei, die mit Selbstvertrauen spielen und keine Angst haben, egal wer vor ihnen steht“, sagt Johannes Thiemann.

Schlüsselfaktoren hierbei sind das wachsende Vertrauen und die größeren Rollen, die die deutschen Auswahlspieler mittlerweile auch in ihren Vereinen genießen. Dass etwa ein Maodo Lo bei Alba regelmäßig die Würfe nimmt, die er auch am Sonntag gegen Litauen bekam, ist laut Thiemann ungemein wertvoll: „Du entwickelst dann eine Selbstverständlichkeit, dank der du entspannter in so entscheidende Situationen gehen kannst.“

Gegen Luka Doncic um den Gruppensieg

Zwar nicht entspannt, aber doch ohne den ganz großen Druck kann die deutsche Mannschaft in das vorletzte Spiel gegen Slowenien um Superstar Luka Doncic am Dienstag (20.30 Uhr, MagentaSport) gehen. Gegen den Titelverteidiger geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert nun um den Gruppensieg statt ums Weiterkommen. „Wir werden Doncic nicht stoppen können, aber wir müssen ihn kontrollieren“, erklärte Herbert am Montag mit ruhiger Stimme. Wenn es hingegen um seine eigene Mannschaft geht, ist der gebürtige Kanadier durchaus gewillt, die Kontrolle auch einmal abzugeben.

„Er ist sehr gut organisiert und hat eine gute Struktur, weiß aber auch, dass Basketball ein sehr kreatives Spiel ist und bestimmte Spieler bestimmte Freiheiten brauchen“, sagt etwa Franz Wagner über seinen Trainer. Statt seine Schützlinge ständig zu befehligen und ihnen Angriff für Angriff die Spielzüge vorzuschreiben, bezieht Herbert sie mit ein und hört ihnen zu. So gibt er auch Kreativspielern wie Schröder und Lo den Raum, den sie für ihren besten Basketball brauchen.

Es ist ein Konzept, das bei der EM bislang bestens aufgeht. Während Titelfavoriten wie Slowenien, Frankreich oder Spanien bereits gestolpert sind, gewann Herberts Mannschaft auch die Spiele, in denen sie zwischenzeitlich schlechtere Phasen hatte. Es ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass ihr auch mit Blick auf die Endrunde in Berlin einiges zuzutrauen ist.