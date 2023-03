Achtelfinale: Union hat „etwas gutzumachen“ Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League die einzige Mannschaft, die die Berliner in dieser Saison in der heimis... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League die einzige Mannschaft, die die Berliner in dieser Saison in der heimischen Alten Försterei schlagen konnte. Die Köpenicker und der belgische Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise trafen in dem Wettbewerb bereits in der Vorrunde aufeinander. Im September gewannen die Belgier 1:0 bei den Eisernen, im Rückspiel siegten die Berliner mit dem gleichen Ergebnis in Belgien. „Wir haben etwas gutzumachen für das letzte Heimspiel“, sagte Mittelfeldspieler Morten Thorsby.