Ackermann im Sprint chancenlos

Caorle -Bei der wohl vorletzten Sprint-Entscheidung beim 106. Giro d'Italia ist Pascal Ackermann ohne Chance auf seinen zweiten Etappensieg geblieben.

Der Pfälzer musste sich auf der 17. Etappe über 197 Kilometer von Pergine Valsugana nach Caorle mit dem zehnten Platz begnügen. Stattdessen gab es einen Doppelsieg für die Gastgeber: Der Italiener Alberto Dainese siegte vor seinem Landsmann Jonathan Milan. Platz drei ging an den Australier Michael Matthews.

Geraint Thomas weiter vorn

Keine Veränderungen gab es an der Spitze der Gesamtwertung. Der frühere Tour-de-France-Champion Geraint Thomas aus Großbritannien trägt weiter das Rosa Trikot und weist einen Vorsprung von 18 Sekunden auf den Portugiesen Joao Almeida auf. Lennard Kämna bleibt als bester Deutscher mit einem Rückstand von 3:20 Minuten Sechster.

Auf den nächsten drei superschweren Etappen fällt die Entscheidung über den Gesamtsieg. Am Donnerstag geht es nach Val di Zoldo hinauf, bevor am Freitag der extrem schwere Schlussanstieg zu den Drei Zinnen auf die Fahrer wartet. Am Samstag folgt dann noch das Bergzeitfahren nach Monte Lussari, ehe am Sonntag die Schlussetappe mit Start und Ziel in Rom eine Sache der Sprinter sein sollte.