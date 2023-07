Ackermann siegt bei Auftakt der Österreich-Rundfahrt

Dornbirn -Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat die erste Etappe der Österreich-Rundfahrt gewonnen. Der 29-Jährige holte sich nach 147,6 Kilometern mit Start und Ziel in Dornbirn den Sieg im Sprint vor dem Kolumbianer Jhonatan Narvaez und Landsmann Kim Heiduk.

Für Ackermann war es der zweite Saisonsieg, nachdem er beim Giro d'Italia die elfte Etappe gewonnen hatte. „Ich bin super glücklich. Das Ziel liegt drei Kilometer von meinem Zuhause entfernt. All meine Freunde waren da. Ich konnte zeigen, dass ich in einer guten Form bin“, sagte der Pfälzer Ackermann, der inzwischen in der Nähe von Bregenz wohnt. Der Teamkollege von Tadej Pogacar wurde für die Tour de France nicht berücksichtigt.