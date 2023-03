Acola gewinnt Smash Ultimate Summit 6

Los Angeles -Mit pumpenden Armen sprang er auf, taumelte auf der Stelle, sein Gesicht in den Händen vergraben. Man konnte Mashita „acola“ Hayato die Spannung ansehen, die sich nach seinem Sieg beim Smash Ultimate Summit 6 entlud. Im Finale des Smash-Bros-Turniers bezwang er Gavin „Tweek“ Dempsey mit 2:0 (3:2, 3:1).

Smash Ultimate: Acola marodiert durch Verlierrunde

Beim Siegerinterview brauchte acolas Antwort auf die Frage, wer aktuell der beste Smash-Ultimate-Spieler sei, keine Übersetzung. Ein kurzes Nicken und ausgestreckter Daumen sprachen für sich. Während das erste Finalmatch bis zuletzt ausgeglichen verlief, zog acola seinen Kontrahenten anschließend nach einem holprigen Start mit drei Siegen infolge ab.

Zunächst schien der Smash Ultimate Summit 6 früh für acola zu enden. Eine 3:1-Niederlage gegen Dawson „Big D“ Perron im Viertelfinale zwang ihn in die Verlierrunde. Dort kämpfte sich acola in vier Matches zurück, gab nur drei von zwölf Runden ab. Im Verliererfinale traf er erneut auf Big D und schlug ihn vernichtend mit 3:0.

Smash Ultimate Summit 6: Das Ende einer Ära

Acolas Sieg schließt ein Kapitel E-Sport-Geschichte. Veranstalter Beyond the Summit hatte im Februar bekanntgegeben, dass er wegen finanzieller Probleme seine Belegschaft entlässt und vorerst keine weiteren Turniere organisieren wird.

„Danke für eure Unterstützung. Nicht nur für mich persönlich oder Beyond the Summit, sondern euren Einsatz für Smash. Ihr habt es zu etwas Besonderem gemacht“, sagte David Gorman, Managing Partner für Beyond the Summit, nach der Siegerehrung.