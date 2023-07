Adam Yates gewinnt Tour-Auftakt vor seinem Zwillingsbruder

Der Auftakt der 110. Tour de France hat es gleich in sich. Der Kampf um den Sieg auf der ersten Etappe wird zum Familienduell.

Bilbao -Adam Yates hat die Auftaktetappe der 110. Tour de France vor seinem Zwillingsbruder Simon Yates gewonnen und sich das erste Gelbe Trikot geholt. Der Brite siegte am Samstag nach 182 Kilometern mit Start und Ziel in Bilbao mit vier Sekunden Vorsprung.

Den dritten Platz sicherte sich der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, der sich damit vier Bonussekunden im Duell mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard sicherte. Die sieben deutschen Radprofis spielten auf der schweren Runde durch das Baskenland mit fast 3300 Höhenmetern bei der Entscheidung keine Rolle. Georg Zimmermann verpasste derweil das erste Bergtrikot ganz knapp, als er den entscheidenden Sprint am vorletzten Berg gegen Neilson Powless verlor.

Am Sonntag wird das Tour-Gastspiel in Spanien mit der zweiten Etappe über 208,9 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian fortgesetzt. Auch dann warten wieder fünf Bergwertungen, was den Klassikerspezialisten entgegenkommen wird.