Adduktoren: Kapitän Plattenhardt fehlt im Hertha-Training

ARCHIV - Herthas Marvin Plattenhardt (M) muss verletzt ausgewechselt werden. Soeren Stache/dpa

Berlin -Kapitän Marvin Plattenhardt muss bei Hertha BSC verletzungsbedingt aussetzen. Den Außenverteidiger plagen Adduktoren-Beschwerden, wie Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag in einer Medienrunde sagte. Der 30-Jährige werde in den nächsten 10 bis 14 Tagen weniger trainieren. Er nahm am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil.