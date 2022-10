Adduktorenprobleme: Leipzigs Forsberg bangt um Pokal-Einsatz RB Leipzig muss im DFB-Pokal womöglich auf Spielmacher Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Fußball-Nationalspieler musste am Samstag beim 3:2 gegen Her... dpa

Leipzig -RB Leipzig muss im DFB-Pokal womöglich auf Spielmacher Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Fußball-Nationalspieler musste am Samstag beim 3:2 gegen Hertha BSC in der 72. Minute ausgewechselt werden. „Ich musste etwas früher runter wegen der Adduktoren. Mal gucken, wie es aussieht“, sagte Forsberg. Leipzig empfängt am Dienstag (18 Uhr/Sky) den Hamburger SV in der zweiten Pokalrunde.