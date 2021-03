Berlin - Dass Adi Hütter viel Spaß versteht, lässt sich oft schwer erahnen. Der Trainer von Eintracht Frankfurt beantwortete auf der Pressekonferenz am Donnerstag, vor dem Spiel gegen den 1. FC Union am Sonnabend (15.30 Uhr), jede Frage sehr ernsthaft. Alle Spiele, die jetzt anstünden, seien Endspiele um Europa, die Berliner ein sehr unangenehmer Gegner, europäisch dabei zu sein wäre ein Traum, doch den Druck, den hätten andere Mannschaften. Nur ab und zu huschen Lachfältchen um Mundwinkel und Augen des 51-jährigen Österreichers.

Doch es gibt Menschen, die kennen den Eintracht-Coach auch anders, Edi Glieder etwa. Der frühere Schalker Bundesligastürmer – 16 Partien in der Spielzeit 2003/04 – war einst Hütters Co-Trainer in Österreich und ist mit seinem Landsmann seit Jugendtagen befreundet.



„Das muss 1988 gewesen sein, ich war 18, Adi 17, und wir waren beide Jugendspieler beim Grazer AK“, erinnert sich Glieder, heute Spielerberater bei der Agentur More Than Sport, am Telefon. Im Gegensatz zu Hütter habe er damals einen Führerschein gehabt, also kam der Adi mit dem Mofa zur Tankstelle gefahren, wo ihn der Edi mit zum Training nahm. „Ich hatte so einen froschgrünen Kadett, also hat Adi mir den Spitznahmen Kermit verpasst.“ Man habe viel Spaß gehabt, obwohl die immer gleiche Kassette im Auto klemmte: der Soundtrack des Films Dirty Dancing. „Wir waren zufrieden, jung und hatten nicht viel“, erinnert sich der 52-Jährige Glieder. Das hat sich mittlerweile geändert.

Glieder stürmte erfolgreich, unter anderem in Pasching und auf Schalke, Hütter legte nach einer vor allem in Salzburg verbrachten Spielerkarriere eine sehr vorzeigbare Trainerkarriere hin. Nach Meisterschaften in Österreich (Salzburg) und der Schweiz (Bern) führte er die Frankfurter 2019 ins Halbfinale der Europa League und hat aktuell, nach dem Verlust der stürmenden Büffelherde Jovic, Haller und Rebic, in Frankfurt erneut eine Spitzenmannschaft um das Offensiv-Trio Kamada, Younes und Silva geformt. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Hütter macht alle Spieler besser

„Adi ist als Mensch sehr umgänglich und empathisch, kann sich gut in andere hineinversetzen, im Kader von der Nummer eins bis zur Nummer 26 alle für sich gewinnen“, sagt Glieder, der Hütter 2012 als Co-Trainer auf einer seiner ersten Stationen in Gröding begleitete. Mit dem österreichischen Dorfverein wurden sie Zweitligameister. „Ein Einzelgespräch kann mit ihm schon mal zwei Stunden dauern. Anderseits legt er auch viel Wert auf Disziplin, lässt Spieler auch mal zur Strafe sprinten.“

Zudem bilde Hütter sich ständig weiter, passe sein Spielsystem an, richte es an den Fähigkeiten der aktuellen Mannschaft aus. Das erlebte Glieder, als er Hütter wieder mal in Frankfurt besuchte und ihm ein Eintracht-Spieler sagte: „Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er macht uns alle besser.“ Auch wenn er immer wieder improvisieren muss, gegen Union drohen gleich fünf Stammspieler auszufallen.

Bobic geht, Hütter bleibt - kommt Schweinsteiger?

Doch Hütter, der noch Glieders Nachbar Nahe Salzburg ist, sei kein Typ „der zittrig wird, wenn es um die Spitzenplätze geht, im Gegenteil“. Er vermittele seinen Spielern die nötige Ruhe. Die scheint derzeit nötig in Frankfurt, wo sich Sportvorstand Fredi Bobic Richtung Hertha BSC verabschieden will, aber die Verhandlungen stocken, und wo Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Nachfolger ins Spiel gebracht wird. Hütter hingegen hat seine Dienste für die kommende Saison bestätigt.

„Er genießt in Frankfurt eben Riesenrespekt, das habe ich im Trainingslager bei den Fans gesehen“, sagt Glieder. Dabei sei Hütter bewusst erst in die Fankurven gegangen, als ihn die Fans gerufen hätten. Als Profi-Trainer, der einen eigenen Medienberater hat, hält man sich eben oft eher zurück. Dabei sei der Adi „privat ein lustiger Mensch, der auch mal loslassen kann“. Es muss ja nicht gleich der Soundtrack von Dirty Dancing dazu laufen.