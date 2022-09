Adler in K.o.-Runde Außenseiter: Potsdam Favorit Die American Footballer der Berlin Adler und der Potsdam Royals gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Viertelfinale der German Football League (... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die American Footballer der Berlin Adler und der Potsdam Royals gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Viertelfinale der German Football League (GFL). Während der sechsmalige Deutsche Meister aus der Bundeshauptstadt als Aufsteiger bei den Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag (16.00 Uhr) die Außenseiterrolle innehat, gilt der Nord-Gruppen-Primus aus der brandenburgischen Landeshauptstadt gegen den Süd-Vierten Straubing Spiders (15.00 Uhr) als klarer Anwärter auf den Halbfinaleinzug. Die Sieger der beiden Partien ziehen in die Vorschlussrunde ein.