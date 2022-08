In der jüngsten Ausgabe des EISERN Magazins hat der Dramaturg Carl Hegemann in Bezug auf den Fußballprofi Max Kruse Bemerkenswertes gesagt. Kruse, so der renommierte Theatermacher und leidenschaftliche Fan des 1. FC Union, habe im Januar dieses Jahres mit seinem Abschied aus Köpenick einen „lebensgeschichtlichen Fehler“ gemacht. Der Angreifer, den er grundsätzlichen für einen tollen Typen halte, hätte mal lieber bei Union bleiben, unter Coach Urs Fischer die Rolle des Jokers akzeptieren und nicht nach Wolfsburg wechseln sollen. „Ja, ich ärgere mich für ihn, dass er abgehauen ist“, sagte Hegemann.

Womöglich ist Kruse, die eine Million hin oder her, inzwischen zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Denn die Chance, in Köpenick Legendenstatus zu gewinnen, ist vertan, die Gefahr hingegen groß, dass sein Image als Kultkicker gegen Ende seiner Karriere noch ein paar hässliche Kratzer abbekommt. Unruhestiftender Starspieler statt gefeierter Held, so schnell geht das bei einem wie ihn.

Drei Spiele, dreimal auf der Ersatzbank

Öffentlich kundtun würde er ein solches Bekenntnis wohl nie. Bloß keine Blöße geben, immer den dicken Max machen, über die sozialen Medien den Lässigen und Unangepassten geben, das ist dem 34-Jährigen ja inzwischen allem Anschein nach genauso wichtig wie der persönliche Torerfolg. Aus seiner Sicht ist er ja derjenige, der in seinem Spätwerk trotz seiner eigenständigen Trainingsplanung stets seine Leistung gebracht, die Eisernen nach Europa geschossen und die Wölfe vor dem Abstieg gerettet hat. Das ist auch gar nicht so falsch, und doch ist der Einzelsportler Kruse im Mannschaftssport Fußball aus Sicht des einen oder anderen Trainers letztlich kein verlässlicher Erfolgsfaktor.

Kruses Problem: Florian Kohfeldt, sein Kumpel, ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg, sondern Nico Kovac, der dem 14-fachen Nationalspieler offenbar keine Sonderrolle zukommen lassen will und ihn in den ersten drei Spielen der Saison nur als Einwechselspieler zum Einsatz brachte. 14 Minuten waren es zum Auftakt beim 0:0 gegen Werder Bremen, 45 Minuten beim 0:2 in München, 31 Minuten am vergangenen Sonnabend beim 2:2 gegen Schalke. Kovacs Dilemma: Wenn er Kruse weiterhin nicht von Beginn an bringt, aber weiterhin sieglos bleibt, wird der Fall Kruse zu seinem Problemfall.

Genervt ist Kovac jedenfalls schon mal von der aufkommenden Diskussion um den Hobby-Gamer, Hobby-Pokerspieler, Hobby-Rennfahrer und Hobby-Influencer. Nach dem Schalke-Spiel gab Kovac auf die Frage, warum Kruse nicht in der Startelf gestanden habe, Folgendes zur Antwort: „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich in die Mannschaft spielt: eine gute Trainingsleistung oder ein gutes Spiel. Diejenigen, die gut und hart trainieren, müssen auch belohnt werden. Sonst bestraft man diejenigen, die gut arbeiten.“ Dass Kruse in der Rückrunde der vergangenen Saison Wolfsburgs bester Schütze gewesen sei, interessiere ihn nicht, denn: „Die Vergangenheit zählt nie. Die zählt nicht bei ihm, die zählt nicht bei mir. Und die zählt bei niemandem. Von daher muss ich das Jetzt bewerten.“

Sportdirektor Schäfer stärkt Kovac den Rücken

Auch die Führungskräfte beim VfL sahen sich zu Beginn der Woche zu einem Kommentar zum Thema gezwungen. „Ein neuer Trainer kann nur das bewerten, was er in der Vorbereitung sieht“, sagte Sportdirektor Marcel Schäfer. „Und das macht Niko schon richtig. Max hat seine Stärken, aber das befreit ihn nicht davon, 100 Prozent bringen zu müssen. Er versucht das, er tut das, dennoch entscheidet der Trainer.“ Es könne durchaus sein, „dass ich mich mit beiden einmal an einen Tisch setze, um miteinander zu reden“, verkündete hingegen Geschäftsführer Jörg Schmadtke im Gespräch mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Selbstkritisch äußerte er zudem: „Wir haben es bislang nicht geschafft, mit dem Thema souverän umzugehen.“ Bis zum 1. September, wenn die Transferperiode in der Bundesliga zu Ende geht, dürfte jedenfalls weiter munter über die Personalie spekuliert werden.

Kruse, das zeigt sich einmal mehr, kann alle glücklich, aber auch alle verrückt machen. Allerdings ist es wohl tatsächlich so, dass er sich aufgrund seines fortgeschrittenen Stürmeralters und aufgrund seines Anti-Cristiano-Ronaldo-Lebenswandels schon bald in seinem Sehnsuchtsland nach einem neuen Klub umsehen muss. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Noch will er das nicht wahrhaben, über seinen Twitch-Kanal teilte er dies mit: „Dass ich nicht zufrieden bin mit der Rolle, die ich im Moment habe, ist ganz klar. Ich bin 34, immer noch im guten Fußballalter – und es gab noch keine Saison, in der ich wirklich richtig scheiße gespielt habe.“ Wobei das mit dem guten Fußballalter natürlich relativ ist.