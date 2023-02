Aïssa Laïdouni: „Ich glaube, wir können sehr viel erreichen“ Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni sieht seine Vorliebe für Pässe mit dem Außenrist nicht als reine Verzierungen an seinem Spiel an. „Ich mache das nicht, weil... dpa

Leipzigs Konrad Laimer (l) und Unions Aïssa Laïdouni kämpfen um den Ball. Robert Michael/dpa

Berlin -Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni sieht seine Vorliebe für Pässe mit dem Außenrist nicht als reine Verzierungen an seinem Spiel an. „Ich mache das nicht, weil es schön aussieht, sondern weil ich finde, dass es in diesem Moment die beste Lösung ist“, sagte der 26 Jahre alte tunesische Nationalspieler am Dienstag in einer Medienrunde. Ein Problem für seinen Trainer seien die Pässe per se nicht, nur, wenn er den Ball verliere, erklärte Laïdouni.