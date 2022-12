Alba Berlin baut gegen Maccabi Tel Aviv auf die Teamchemie Auf Basketball-Bundesligist Alba Berlin wartet vor Weihnachten gegen Maccabi Tel Aviv noch einmal eine schwere Aufgabe. „Es ist eines der besten Rebound-Team... dpa

Berlin -Auf Basketball-Bundesligist Alba Berlin wartet vor Weihnachten gegen Maccabi Tel Aviv noch einmal eine schwere Aufgabe. „Es ist eines der besten Rebound-Teams in der Euroleague. Sie spielen sehr physisch - in und außerhalb der Zone“, sagte Cheftrainer Israel González vor dem Heimspiel am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport). „Trotzdem habe ich viel Vertrauen in meine Mannschaft, vor allem weil die Chemie auf und neben dem Platz stimmt“