Alba Berlin bereit für das Top Four im Basketball-Pokal

Crailsheim/Berlin -Alba Berlin hat die Generalprobe für die Titelverteidigung im deutschen Basketball-Pokal gemeistert. „Es war fast unvermeidlich, nicht das Top Four im Hinterkopf zu haben, auf das wir uns alle freuen“, sagte Center Yanni Wetzell bei Magentasport nach dem hart erkämpften 91:85-Sieg am Dienstagabend in der Bundesliga bei den Crailsheim Merlins, „der Trainer hat jedoch großen Wert darauf gelegt, dass wir uns auf die zwei Spiele davor konzentrieren und nicht zu weit nach vorn schauen. Ich bin froh, dass wir das beherzigt haben, denn die Crailsheimer haben ihr Bestes gegeben.“ Im Halbfinale des Finalturniers am Wochenende in Oldenburg treffen die Berliner am Samstagabend auf den großen Rivalen Bayern München.