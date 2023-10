Alba Berlin bezwingt Aufsteiger Rasta Vechta

Berlin (dpa) – -Alba Berlin hat einen wichtigen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga geholt. Die Berliner siegten vor 6818 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Rasta Vechta mit 98:80 (54:44).

Die Hauptstädter haben damit drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 18 und Tim Schneider mit 15 Punkten.

Alba-Trainer Israel Gonzalez gab dem zuletzt so konstant agierenden Matt Thomas eine Pause. Und ohne ihn erwischte sein Team einen katastrophalen Start. Die Berliner verwarfen fast alles und waren defensiv kaum anwesend. Nach sieben Minuten lagen die Gastgeber schon 6:23 zurück - doch am Ende setzte sich Alba doch klar durch.

Auch der FC Bayern München hatte mit seiner Pflichtaufgabe keine Mühe. Die Münchner gewannen bei den Hakro Merlins Crailsheim deutlich mit 97:62 (54:32) und rehabilitierten sich damit für die höchste Niederlage in der Euroleague, die sie am Freitag beim 59:98 in Barcelona kassiert hatten. Fünf Münchner Spieler, darunter auch Weltmeister Andreas Obst (zwölf Zähler), schafften eine zweistellige Punkteausbeute. Die Partie war nach starker erster Halbzeit der Bayern schon früh entschieden.