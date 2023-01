Alba Berlin drohen gegen Monaco zwei weitere Ausfälle Mit neuen Sorgen geht Basketball-Bundesligist Alba Berlin am Mittwoch in das Euroleague-Heimspiel gegen den französischen Vizemeister AS Monaco (20.00 Uhr/Ma... dpa

ARCHIV - Albas Louis Olinde hält den Ball bereit zum Freiwurf. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Mit neuen Sorgen geht Basketball-Bundesligist Alba Berlin am Mittwoch in das Euroleague-Heimspiel gegen den französischen Vizemeister AS Monaco (20.00 Uhr/MagentaSport). „Es sieht so aus, als ob Maodo Lo und Ben Lammers nicht spielen können“, sagte Trainer Israel González am Dienstag. Bei Nationalspieler Lo haben sich die Knieschmerzen verschlimmert, Lammers plagen Leistenprobleme.