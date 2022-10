Alba Berlin erwartet „harte Auswärtsaufgabe“ in Valencia Die Verschnaufpause ist nur kurz. Für Alba Berlin geht es am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) in der Basketball-Euroleague weiter. Dann treten die Berline... dpa

ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Verschnaufpause ist nur kurz. Für Alba Berlin geht es am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) in der Basketball-Euroleague weiter. Dann treten die Berliner beim spanischen Spitzenteam Valencia Basket an. „Valencia zu schlagen wird eine harte Auswärtsaufgabe. Wir müssen auf uns schauen und mit viel Energie in das Spiel gehen. Auch wenn uns immer noch einige Spieler verletzt fehlen“, sagte Trainer Israel Gonzalez.