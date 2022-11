Alba Berlin erwartet mit Barcelona nächstes Schwergewicht Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie in der Basketball-Euroleague erwartet Alba Berlin am Donnerstagabend daheim mit dem FC Barcelona (18.30 Uhr/Magentas... dpa

Berlin -Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie in der Basketball-Euroleague erwartet Alba Berlin am Donnerstagabend daheim mit dem FC Barcelona (18.30 Uhr/Magentasport) das nächste Schwergewicht Europas. „Ein sehr gutes Team, sehr physisch und immer am Limit. Und wir sind gerade nicht in unserer besten Verfassung“, sagte Trainer Israel Gonzalez. „Unsere Priorität liegt deshalb nicht auf dem Gewinnenmüssen, sondern darauf, unseren besten Basketball zu spielen.“