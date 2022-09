Alba Berlin erwartet starke Bayern-Konkurrenz Alba Berlin geht in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt drei Meisterschaften in Serie von einem ungewissen Jahr aus. „Ich erwarte ... dpa

ARCHIV - Alba-Geschäftsführer Marco Baldi (l) und Albas Cheftrainer Israel Gonzales (r) stehen nebeneinander. Soeren Stache/dpa/Archiv

Berlin -Alba Berlin geht in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt drei Meisterschaften in Serie von einem ungewissen Jahr aus. „Ich erwarte eine ausgesprochen schwierige Spielzeit. Nicht nur, weil die Erwartungshaltung ganz oben ist, sondern vor allem, weil wir in den letzten Jahren viel mitgenommen haben und das auf unsere Mitstreiter natürlich immer sehr motivierend wirkt“, sagte Alba-Manager Marco Baldi am Donnerstag.