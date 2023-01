Alba Berlin feiert Arbeitssieg gegen die Skyliners Frankfurt Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Berliner siegten am Dienstagabend in der Basketball-Bundesliga daheim vor 6142 Z... dpa

ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Berliner siegten am Dienstagabend in der Basketball-Bundesliga daheim vor 6142 Zuschauern gegen die Fraport Skyliners Frankfurt mit 99:74 (46:36). Damit bleibt der Titelverteidiger in der Tabelle erster Verfolger von Spitzenreiter Bonn. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 22, sowie Jonas Mattisseck und Yovel Zoosman mit je elf Punkten. -Zunächst fanden beide Kontrahenten nur schwer in die Partie. Alba-Trainer Israel Gonzalez hatte Kapitän Luke Sikma und dem zuletzt so formstarken Jaleen Smith eine Pause gegönnt. Im ersten Spiel des neuen Jahres fehlte auf beiden Seiten aber noch der Rhythmus und so gab es zunächst nur wenig Körbe zu sehen.