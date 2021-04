Berlin - Ein Griff in die Mottenkiste, da ist es wieder: Das Top Four ist zurück. Im Gegenzug wurde der Wettbewerb im „alten Gewand“ nach zwei Saisons im Modus aus drei Runden und einem Endspiel an einem Tag, um mal in der Mode-Begrifflichkeit zu bleiben, erst einmal wieder in den Kleiderschrank gehangen. Angepasst an die Corona-Situation holte die Basketball-Bundesliga mit dem Top Four ein Retrostück aus dem Mode-Fundus, das zeitlos getragen werden kann und auch in Krisenzeiten so ziemlich jedem gefällt. Ein Ort, zwei Tage, drei Spiele und am Ende ein neuer oder alter Titelträger.

Top Four für alle kostenlos auf Twitch und Magentasport

Beliebt bei Fans, weil sie an einem Wochenende und diesmal sogar kostenlos bei Twitch und Magentasport viel Basketball in kurzer Zeit zu sehen bekommen. Eine besondere Herausforderung vor allem für die beiden Teams, die sich am zweiten Turniertag im Finale gegenüberstehen. Und eben auch eine hohe Belastung. Vor allem dann, wenn sich am Sonntag um 15 Uhr tatsächlich Alba Berlin und Bayern München um den ersten Titel der Saison raufen werden. Gezofft haben sich die Münchner beim „Top Four dahoam“ – ja, wie unschwer zu lesen ist, wird das Turnier in der bayrischen Landeshauptstadt ausgespielt – bereits vor dem ersten Sprungball. Nicht mit einem der sportlichen Gegner, dafür aber mit den Ligaverantwortlichen. Die zeitliche Ansetzung an diesem Sonnabend und Sonntag trifft gar nicht den Geschmack der Bayern. Sportdirektor Daniele Baiesi bezeichnet den Zeitpunkt sogar als „eine Schande“. Weil die Bayern am Dienstag im Viertelfinale der Euroleague antreten und dieses Szenario durchaus absehbar war, brauche keiner etwas „von Fairplay erzählen, der so eine dumme Entscheidung trifft“, so Baiesi weiter.

Allerdings macht er es sich da auch ein wenig einfach. Einerseits ist es in diesem ohnehin schon sehr eng getakteten Spielplan sehr schwer, einen passenden Termin zu finden, der jedem gefällt. Andererseits hatte man den im ursprünglichen Rahmenterminplan mit dem Wochenende am 1. und 2. November des vergangenen Jahres direkt vor der Bundesliga-Saison gefunden. Dass zahlreiche Corona-Fälle und daraus resultierende Mannschafts-Quarantänen, unter anderem auch bei Alba Berlin, das verhinderten und es erst deshalb einer neuerlichen Terminsuche bedurfte, war einkalkuliert, aber das hätten alle lieber verhindert.

Alba Berlin kann alleiniger Rekordhalter werden

Während sich die Bayern nun unfair behandelt fühlen, es für Geschäftsführer Marco Pesic aber dennoch darum geht, im Halbfinale am Sonnabend gegen Ulm (16 Uhr) und im möglichen Endspiel „das Beste aus der Situation rauszuholen“, möchte Alba Berlin im direkt danach (19.30 Uhr) folgenden Duell mit Göttingen in jedem Fall ins Finale. Denn dort können die Berliner nicht nur ihren Titel verteidigen, sondern sich mit dem elften Pokalsieg zum alleinigen Rekordhaltern in diesem Wettbewerb krönen.