Alba Berlin gewinnt erstes Spiel bei Turnier in Paris

ARCHIV - Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Berlin -Alba Berlin hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Beim Turnier „Paris European Games“ bezwangen die Berliner am Samstag Gastgeber Paris Basketball mit 97:94 (48:49). Am Sonntag spielt der Basketball-Bundesligist noch gegen den Euroleague-Konkurrenten Asvel Villeurbanne (14.00 Uhr). Beste Berliner Werfer waren Louis Olinde und Neuzugang Gabriele Procida mit je 14 Punkten.