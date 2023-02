Alba Berlin in der Euroleague gegen Monaco chancenlos Alba Berlin hat in der Euroleague die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Am Mittwochabend verlor der Basketball-Bundesligist in eigener Halle vor 9098 ... dpa

Berlin -Alba Berlin hat in der Euroleague die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Am Mittwochabend verlor der Basketball-Bundesligist in eigener Halle vor 9098 Zuschauern gegen den französischen Vizemeister AS Monaco deutlich mit 84:102 (36:51). Damit steht der deutsche Meister in der Königsklasse wieder auf dem letzten Platz. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 17 und Gabriele Procida mit 16 Punkten.