Alba Berlin ist in Ulm zum Siegen verdammt, hat aber noch viele weitere Gegner

So niedergeschlagen hat man Luke Sikma und Louis Olinde (v.l.) in den vergangenen Jahren selten das Feld in der Heimspielstätte von Alba Berlin verlassen sehen. Camera4+/Imago

Es dürfte eine Mischung aus Frust über die erneute Heimniederlage und Enttäuschung über die eigene Leistung gewesen sein, die den sonst so höflichen und immer gesprächsbereiten Louis Olinde wortlos in der Kabine verschwinden ließ. Vielleicht aber auch ein Stück weit die Ratlosigkeit darüber, warum Alba Berlin nach dem gefühlten Drehen des Momentums gegen Ulm wieder in eigener Halle als Verlierer vom Feld gehen musste und plötzlich unter Druck steht. Der Heimvorteil jedenfalls hat sich in der Viertelfinalserie der Play-offs nicht als solcher entpuppt. Beide Mannschaften verloren vor eigenem Publikum, was Alba nach drei absolvierten Partien mit 1:2 in Rückstand und vor dem vierten Duell am Mittwoch (20.30 Uhr) in Ulm dem frühen Ausscheiden ganz nah gebracht hat. Und Flügelspieler Olinde die Worte wiederfinden ließ: „Für uns heißt es jetzt ‚do or die‘ am Mittwoch. Wir wollen unbedingt gewinnen.“

Alba Berlin muss gewinnen und hat keinen guten Druck

Alba will, Alba muss gewinnen, wenn die Saison nicht am Mittwochabend vorzeitig enden und die Chance auf die erneute Titelverteidigung überraschend in Ulm zerplatzen soll. „Das ist kein guter Druck“, sagt Sportdirektor Himar Ojeda. Denn dieser Druck ist dem eigenen Auftreten in den bisherigen drei Partien geschuldet und wirft die Frage auf, wie man es denn besser machen kann. Wie denn eine Lösung gegen die bislang so starken Ulmer aussehen kann.

Denn: Wenn man die Spiele genauer betrachtet, hat Alba von sechs Halbzeiten im Prinzip nur eine gute gespielt – die beim Sieg in Ulm im zweiten Spiel. Wer weiß aber, wie die verlaufen wäre, hätte Gabriele Procida nicht innerhalb weniger Minuten 14 Punkte erzielt und jeden Wurf getroffen, sondern so gespielt, wie in Spiel drei in der Arena am Ostbahnhof, als er ohne Punkt blieb und beide Dreierversuche nicht im Korb unterbringen konnte. Gut, damit befinden wir uns Bereich des Konjunktivs, der Möglichkeitsform.

Zurück zum Indikativ, der Wirklichkeitsform. Die hat in allen bisherigen drei Duellen gezeigt, dass es bei Alba Berlin nach dem Ende der Hauptrunde in vielen Bereichen Defizite gibt. Neun Tage Pause zwischen dem letzten Spiel der regulären Saison und dem ersten Play-off-Spiel gegen Ulm haben in diesem Jahr nicht gereicht, um Körper und Geist nach der zehrenden Belastung aus je 34 Bundesliga- und Euroleague-Spielen sowie drei Pokalpartien so zu regenerieren, dass die Spieler wirklich fit und auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit in die entscheidende Phase der Saison gehen konnten.

Louis Olinde ist da nur ein Beispiel, an dem man die fehlende Leistungsfähigkeit in Zahlen ablesen kann. Bei durchschnittlich etwas mehr Spielzeit als in der Hauptrunde erzielt er fast zwei Punkte pro Partie weniger, ist stärker im Rebound, aber hat noch keinen seiner bislang neun Dreierversuche getroffen. Ein deutliches Zeichen fehlender mentaler Frische.

Wenn dazu auch noch fehlende körperliche Energie kommt, sieht der Zahlensalat so aus wie bei Luke Sikma. In ebenfalls etwas mehr Spielzeit als in der regulären Saison hat er in den Play-offs durchschnittlich fast drei Punkte pro Spiel weniger erzielt, sammelt weniger Rebounds ein, verteilte nur die Hälfte der Assists (2,3) und leistet sich fast doppelt so viele Ballverluste (4,3) – jeweils fünf bei beiden Niederlagen – im Vergleich zur Hauptrunde. In Partie drei unterliefen dem Kapitän gerade in der Schlussphase, als sich Alba noch einmal herangekämpft hatte und auf den Sieg hoffte, zwei haarsträubende Ballverluste, seine einzigen zwei Punkte erzielte er kurz vor Ende, als die Partie praktisch verloren war. Der erfahrene Amerikaner weiß aber auch mit solchen Phasen mental umzugehen. „Es ist einfach: Wir sind jetzt in einer Win-or-go-home-Situation“, so Sikma. „Wir erwarten am Mittwoch einen starken Gegner und eine hitzige Atmosphäre in Ulm, aber das ist die Aufgabe, die es für uns zu lösen gilt.“

Tamir Blatt fehlt nach seiner Pause noch der benötigte Rhythmus

Neben der eigenen Frische gibt es für Alba Berlin aber bislang ein nur selten lösbares Problem, welches Johannes Thiemann und der Rest des Teams auf dem Feld zu spüren bekommen haben: „Ulm ist sehr gut auf uns eingestellt und nimmt uns taktisch viele Dinge weg“, so der Vizekapitän, der nach seiner Erkältung kurz vor Beginn der Serie auch nicht zu 100 Prozent fit wirkt und sich damit neben Tamir Blatt und Yovel Zoosman einreiht. Während Blatt nach seiner Kapselverletzung im Daumen seiner rechten Wurfhand zwar in allen drei Partien wieder auf dem Feld stand, aber offensiv überhaupt keinen Rhythmus hat, was sich bei ihm in bislang katastrophalen Wurfquoten ausdrückt, wird sein israelischer Landsmann Zoosman verletzungsbedingt vor allem defensiv schmerzlich vermisst. „Wir müssen schauen, ob er wieder trainieren kann. Aber er wäre für uns eine große Hilfe“, sagt Sportdirektor Ojeda.

Gerade nach einer Pause aber, das zeigt das Beispiel Tamir Blatt, kann ein Rückkehrer keine Wunderdinge bewirken. Will Alba Berlin Spiel vier gewinnen, müssen sich alle Spieler steigern. „Wir müssen jetzt auf jeden Fall abliefern – Ausreden gibt es keine mehr. Ulm spielt sehr gut, in den letzten Jahren wurden wir noch nie so früh in den Play-offs so hart gefordert“, sagt Johannes Thiemann. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir das Ruder noch herumreißen können.“ Um dann am Freitag (20.30 Uhr) in Berlin die Serie doch noch gewinnen zu können. Auch wenn bis dahin dann weiterhin kein Team in eigener Halle siegen konnte, soll die Arena am Ostbahnhof den Ausschlag dafür geben, dass der deutsche Meister nicht schon im Viertelfinale ausscheidet und Louis Olinde wieder wortlos in die Kabine geht.