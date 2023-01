Alba Berlin kassiert bei Maccabi Tel Aviv nächste Pleite Alba Berlin hat in der Euroleague seine zweite Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist beim heimstarken israeli... dpa

Berlin -Alba Berlin hat in der Euroleague seine zweite Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist beim heimstarken israelischen Spitzenteam Maccabi Tel Aviv mit 74:87 (28:38). Damit bleibt Alba im Tabellenkeller der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith und Gabriele Procida mit je zwölf Punkten.