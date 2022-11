Alba Berlin kassiert erste Ligapleite in Göttingen Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag unterlag der Titelverteidiger aus der Hauptstadt bei der BG Gö... dpa

Berlin -Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag unterlag der Titelverteidiger aus der Hauptstadt bei der BG Göttingen mit 95:96 (43:45). Im fünften Spiel in nur elf Tagen fehlte Alba am Ende die Kraft und Konzentration. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 17 und Gabriele Procida mit 15 Punkten.