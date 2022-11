Alba Berlin mit neuem Selbstvertrauen gegen Belgrad Alba Berlin will nach dem Sieg über die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga auch in der Euroleague wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Di... dpa

Malte Delow von Alba Berlin (3vr) kommt zum Wurf. Tilo Wiedensohler/camera4/dpa

Berlin -Alba Berlin will nach dem Sieg über die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga auch in der Euroleague wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Hauptstädter verloren auf internationaler Bühne nach drei Siegen zum Auftakt zuletzt fünf Spiele in Folge. Am Dienstag (20.00 Uhr/Magentasport) kommt Roter Stern Belgrad in die Mercedes-Benz Arena.