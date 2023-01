Alba Berlin mit Respekt vor Würzburg: „Sehr ernst nehmen“ Alba Berlin will nach der Eroberung der Tabellenführung im Spitzenduell der Basketball-Bundesliga die Spitzenposition erstmals verteidigen. „Drei Teams konku... dpa

Berlin -Alba Berlin will nach der Eroberung der Tabellenführung im Spitzenduell der Basketball-Bundesliga die Spitzenposition erstmals verteidigen. „Drei Teams konkurrieren um den ersten Platz. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man jedes Spiel gewinnt und nicht so einen Sieg wie gegen Bonn wieder herschenkt“, sagte Alba Guard Jonas Mattisseck vor dem Spiel bei den Würzburg Baskets am Montag (19.00 Uhr/Magentasport).