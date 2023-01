Alba Berlin mit Überraschungssieg gegen Vitoria-Gasteiz Berlin (dpa) ­ Alba Berlin ist in der Euroleague eine große Überraschung gelungen. Der Basketball-Bundesligist besiegte vor 6545 Zuschauern in der Hauptstadt... dpa

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin ist in der Euroleague eine große Überraschung gelungen. Der Basketball-Bundesligist besiegte vor 6545 Zuschauern in der Hauptstadt den spanischen Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 85:84 (54:48). -Alba bleibt dennoch am Tabellenende. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith 18, sowie Maodo Lo, Louis Olinde und Tamir Blatt mit je elf Punkten. Zu Beginn des letzten Viertels hatte Alba bereits mit zehn Punkten vorne gelegen (80:70). Nach einem 11:0-Lauf für die Gäste führten die Berliner 2,6 Sekunden vor dem Ende mit 85:84. Anschließend vergaben die Spanier den letzten Wurf.