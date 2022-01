Berlin - Das Spiel gegen Gießen am Sonntag konnte wieder einmal nicht gespielt werden. „Wird verschoben“, steht auf der Homepage von Alba Berlin hinter der Ansetzung. Um im Spielplan des deutschen Meisters hinter einer Partie auch ein Ergebnis zu finden, muss man bis zum 2. Januar und dem Duell mit den Hamburg Towers zurückgehen, das Alba mit 88:80 gewann. Hinter den folgenden Spielen gegen Panathinaikos Athen, Braunschweig, Tel Aviv, Fenerbahce Istanbul und eben Gießen musste ein „wird verschoben“ gesetzt werden. Wie bereits in der vergangenen Saison hatten auch diesmal zahlreiche Covid-Infektionen den Spielplan torpediert. „Am Ende hatten wir jetzt sogar zwölf Fälle, zwölf Leute in Isolation, davon relativ viele Spieler mit ganz unterschiedlichen Verläufen – manche haben gar nichts gemerkt, andere waren etwas symptomatischer“, sagt Marco Baldi, „aber durch die Impfungen war alles deutlich milder als beim ersten Mal.“

Großer Unterschied zur ersten Quarantäne bei Alba Berlin

Wenn der Geschäftsführer des deutschen Meisters in diesen Tagen über die zweite Corona-Welle bei Alba Berlin spricht, die das Team in einer sportlich erfolgreichen Phase getroffen hat, klingen die Worte neutral. Kein Ärger, kein Zaudern oder Unverständnis dafür, warum es seinen Verein wieder zahlenmäßig so arg erwischt hat. Viel eher eine nüchterne Einschätzung: „Wenn ein Ausbruchsgeschehen irgendwo stattfindet, kannst du es nicht mehr aufhalten – vor allem bei der neuen Variante. Und bei einer Gruppe, die zusammen trainiert, die zusammen reist und sehr viel Zeit miteinander verbringt, ist es gar nicht möglich, es in der Gruppe aufzuhalten, wenn es einmal drin ist“, sagt Marco Baldi. „Der große Unterschied zum ersten Mal ist aber, dass jetzt das öffentliche Leben komplett stattfindet.“ Die Spieler bei Alba Berlin seien alle geimpft und geboostert, im Verein habe man alle Sicherheitsmaßnahmen, die angeraten sind, auch umgesetzt. „Aber“, gibt Baldi zu bedenken, „jeder, der einkaufen geht, kann es aufgreifen und verteilen.“

Bei Alba Berlin wurde das Virus innerhalb der Mannschaft und im Umfeld des Betreuerstabes verteilt. Da sei eine Menge Pech dabei gewesen. Schließlich habe es nach dem Berliner Spiel in Hamburg keine Auswirkungen auf die Towers gehabt. An der Stelle muss man wohl von Glück sprechen. Während Alba zwei Tage nach dem Spiel zahlreiche positive Coronafälle vermelden musste, blieben in Hamburg alles Tests negativ. In Würzburg oder Oldenburg hingegen hatte das Virus in den vergangenen Wochen ebenfalls zwei Bundesligateams in Quarantäne gezwungen, in der Euroleague praktisch zwei Spieltage ausfallen lassen.

Eine Garantie für komplette Spieltage gibt es derzeit nicht, Spielausfälle gehören zum täglichen Geschäft. „Entweder, wir legen wieder alles lahm oder wir leben eben damit“, sagt Marco Baldi. „Ich glaube, dass das der einzig richtige Weg ist, nicht nur auf Basketball bezogen, sondern generell. Wir leben nicht gegen das Virus und bekämpfen es, sondern wir leben mit dem Virus. Dazu gehören eben Impfungen und Booster, damit die Infrastruktur nicht zusammenklappt. Lass uns aber einhalten, was wir können, und ansonsten hofft jeder, dass der Kelch an einem vorbeigeht, aber es werden immer weniger werden. Das ist sicher.“

Alba wird in Mailand spielen

Die eigene Mannschaft hat die Quarantäne mittlerweile überstanden, Ende der Woche begannen die medizinisches Tests bei allen isolierten Personen. Hinter dem Spiel am Dienstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) in Mailand soll auf der Homepage wieder ein Ergebnis und keine Absage stehen. „Wir werden in Mailand spielen, wenn nicht noch etwas vollkommen Unvorhergesehenes passiert“, so der Alba-Geschäftsführer. „Wir müssen wieder reinkommen, weil man das sonst irgendwann nicht mehr aufholen kann. Und dass da halt mal drei, vier Spiele am Stück die halbe Mannschaft fehlt, das kann auch ohne Corona passieren – wir sind in die Saison ohne Center gegangen, weil alle fünf verletzt waren. Man hat gelernt, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen.“ Ob die Berliner in Mailand mit einer Rumpfmannschaft oder ihren Leistungsträgern antreten, wird erst kurzfristig entschieden.

Dazu wird nicht nur das medizinische Protokoll, nach dem ein Spieler für spielfähig erklärt wird oder eben nicht, als Grundlage genommen. Sondern jede Person wird genau untersucht, dabei geschaut, wie die Leistungsfähigkeit aussieht, und dann geht es zurück zum Training und ins Spiel. Durch tägliche Aufgaben in der Isolation „fangen wir nicht bei null an, aber natürlich muss jeder schauen, wie er sich fühlt. Da nehmen wir Rücksicht“, so Baldi. „Neben dem protokollarischen Verlauf gibt es auch einen menschlich athletischen Verlauf und der heißt: ‚Wie fühle ich mich eigentlich?‘ Und wenn einer sagt, dass er sich nicht fühlt und er noch ein paar Tage Pause braucht, dann machen wir das so.“

Die Saison wird schließlich noch lang genug sein. Wie sie bei allen Absagen weitergeht, ist hingegen unklar. Aber: „Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren gelernt, in verschiedenen Szenarien zu denken. Planen kann man ja nichts“, sagt Marco Baldi.