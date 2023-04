Alba Berlin müht sich zum Heimsieg gegen Braunschweig Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga nur mit sehr viel Mühe einen Ausrutscher im Kampf um Platz eins vermeiden können. Die Berlin... dpa

Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga nur mit sehr viel Mühe einen Ausrutscher im Kampf um Platz eins vermeiden können. Die Berliner feierten am Mittwochabend daheim vor 6713 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig einen hart erkämpften 85:78 (45:45)-Heimsieg. Alba bleibt damit Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 14 und Luke Sikma mit 11 Punkten. -Bei den Gastgebern fehlten mit Tamir Blatt (Verletzung) und Jaleen Smith (Pause) gleich zwei Point Guards. Somit stand mit Maodo Lo nur noch ein echter Spielmacher im Kader. Zunächst konnte Alba das aber noch kompensieren, lag schnell 10:4 in Führung, kassierte dann aber prompt einen 0:7-Lauf. Die Berliner zeigten sich unbeeindruckt und holten sich die Führung schnell wieder zurück.