Alba Berlin muss sich Baskonia nach hartem Kampf knapp geschlagen geben

Sieben Minuten vor dem Ende huschte nach diesem Wurf ein Lächeln über das Gesicht von Tim Schneider. In seinem ersten Euroleague-Spiel dieser Saison hatte der Power Forward gerade einen Wurf aus der Mitteldistanz getroffen, Alba Berlin damit im Spiel gehalten und die persönlichen Punkte 16 und 17 erzielt. Ganz nebenbei seine persönliche Bestmarke in der Euroleague – 15 hatte er mal am 16. Dezember des vergangenen Jahres in Monaco erzielt. Eine schöne Randnotiz war der neue Bestwert, viel wichtiger aber an diesem Abend: Alba Berlin konnte die Partie gegen Baskonia Vitoria bis zum Ende offen halten, musste sich nur knapp mit 86:91 geschlagen geben.

Koumadje und Wetzell fehlten verletzungsbedingt

Wie schon bei der klaren Niederlage vergangene Woche in München gingen die Berliner auch beim Heimauftakt unter dem Korb gehandicapt in die Partie. Khalifa Koumadje und Yanni Wetzell fehlten abermals verletzungsbedingt, zumindest Tim Schneider kehrte in die Mannschaft zurück und bereicherte das Offensivspiel der Berliner. Der 26-Jährige war in der ersten Hälfte Topscorer auf Seiten der Gastgeber, erzielte genau wie Johannes Thiemann zehn Punkte. Schneider tat das vor allem in einer Phase, in der Alba zu Beginn des zweiten Viertels mit 22:30 in Rückstand lag, sich aber keineswegs schon so früh abschütteln lassen wollte.

Erst traf der Power Forward einen Dreier, dann sorgte er kurz darauf mit einem Dunking für großen Jubel unter dem Großteil der 7766 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sowie für eine Auszeit von Joan Penarroya, dem Trainer von Baskonia. Weil auch Louis Olinde in der Offensive mit der einen oder anderen spektakulären Aktion nicht nur die Zuschauer begeisterte, sondern auch Einfluss auf das Ergebnis nahm, sah das beim 47:51 zur Halbzeit gar nicht so aussichtslos aus.

Das lag auch daran, dass die Berliner diesmal nicht völlig unterlegen im Kampf um die Rebounds waren, sondern nach zwei Vierteln sogar drei mehr als der Gegner gesammelt hatten. Das hatte in München eine Woche zuvor noch ganz anders ausgesehen und dem jungen Alba-Team auch keine Chance auf einen Sieg gelassen. Und doch waren auch diesmal noch einige Dinge zu sehen, die besser gehen: etwa die vergebenen Korbleger von Ziga Samar oder die null Punkte von Sterling Brown.

Vor dem letzten Viertel liegt Alba mit 61:76 in Rückstand

Letzteres sollte sich im dritten Viertel ändern, doch das half Alba Berlin nicht groß weiter. Mit 14:25 ging der dritte Abschnitt verloren, die Gastgeber lagen zu Beginn der letzten zehn Minuten mit 61:76 in Rückstand. Die Spanier hatten mittlerweile das Reboundduell gedreht, Alba sich zu viele Ballverluste erlaubt und in der Offensive keine offenen Würfe mehr bekommen. Es brauchte also im Schlussabschnitt eine Energieleistung, um doch noch den ersten Sieg einfahren zu können.

Den Schub brachten neben Schneider auch die beiden Italiener Gabriele Procida (zehn Punkte) und Matteo Spagnolo (acht Punkte). Und als Johannes Thiemann 46 Sekunden vor dem Ende einen Dreier traf, waren die Berliner auf drei Punkte dran. Für den letzten Schritt sollte es an diesem Abend aber noch nicht reichen.