Alba Berlin nach Ludwigsburg-Sieg wieder Tabellenführer Alba Berlin hat einen wichtigen Sieg in der Basketball-Bundesliga geholt und die Tabellenführung zurückerobert. Am Sonntagabend siegten die Berliner in der N... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Alba Berlin hat einen wichtigen Sieg in der Basketball-Bundesliga geholt und die Tabellenführung zurückerobert. Am Sonntagabend siegten die Berliner in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 83:77 (41:38). Für Alba war es der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Bester Berliner Werfer war der überragende Jaleen Smith, der 28 Punkte gegen seinen Ex-Verein erzielte. Maodo Lo kam auf 17 Punkte.