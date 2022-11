Alba Berlin ringt Ludwigsburg nieder und bleibt ungeschlagen Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Der deutsche Meister bezwang Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag daheim mit 99:91 (45:4... dpa

Johannes Thiemann (M) von ALBA Berlin steigt zu Korb hoch. Tilo Wiedensohler/camera4/dpa

Berlin -Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Der deutsche Meister bezwang Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag daheim mit 99:91 (45:44). Nach zuletzt drei Niederlagen in der Euroleague holte sich Alba damit neues Selbstvertrauen. Bester Werfer war Christ Koumadje mit 17 Punkten. Kapitän Luke Sikma gelang mit 11 Punkten, 10 Rebounds und 10 Vorlagen ein seltenes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Für Ludwigsburg traf Isaiah Whitehead mit 21 Zählern am besten.