Alba Berlin schlägt Göttingen und erreicht Pokal-Endrunde Titelverteidiger Alba Berlin hat die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga erreicht. Am Sonntagabend siegten die Berliner bei der BG Göttingen nach einer ... dpa

Berlin -Titelverteidiger Alba Berlin hat die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga erreicht. Am Sonntagabend siegten die Berliner bei der BG Göttingen nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte klar mit 99:71 (51:46). Damit nahm Alba erfolgreich Revanche für die erste Saisonpleite in der Liga eine Woche zuvor. Beste Berliner Werfer waren Malte Delow mit 18 Punkten und Luke Sikma mit 14 Punkten. Im Top Four am 18./19. Februar 2023 trifft Alba nun auf Bayern München.