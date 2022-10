Alba Berlin schlägt mit Rumpfteam auch Heidelberg Alba Berlin hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die stark ersatzgeschwächten Berliner siegten am Sonntag in der Max-Schmeling-Ha... dpa

ARCHIV - Jean Marc Christ Koumadje legt den Ball in den Korb. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Alba Berlin hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die stark ersatzgeschwächten Berliner siegten am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen die MLP Academics Heidelberg mit 78:70 (33.30). Für den Titelverteidiger war es der vierte Sieg im vierten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Yovel Zoosman mit 18 und Christ Koumadje mit 14 Punkten.