Alba Berlin schlägt Oldenburg und festigt Führung

Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin hat eine Woche vor dem Pokal Final Four erfolgreich die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. -Die Berliner siegten daheim vor 9.135 Zuschauern gegen Verfolger EWE Baskets Oldenburg mit 89:81 (53:42). Für den Titelverteidiger war es bereits der elfte Bundesligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 19 und Louis Olinde mit zwölf Punkten.