Alba Berlin schließt nach Offensivspektakel zu Bonn auf

Neu-Ulm (dpa) – -Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga am Tabellenführer Telekom Baskets Bonn dran. Die Albatrosse dominierten ihr Auswärtsspiel bei ratiopharm Ulm mit 110:83 (62:36) und haben wie Bonn neun Siege aus zehn Spielen geholt. Aufgrund der besseren Punktedifferenz bleiben aber die Bonner an der Spitze.