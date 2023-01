Alba Berlin setzt Aufwärtstrend gegen Armani Mailand fort Berlin (dpa) ­ Alba Berlin bleibt weiter in der Erfolgsspur und hat seinen sechsten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Am Dienstagabend gewann der Basketbal... dpa

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin bleibt weiter in der Erfolgsspur und hat seinen sechsten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Am Dienstagabend gewann der Basketball-Bundesligist in der Euroleague daheim vor 7128 Zuschauern gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand mit 83:63 (45:33). -Damit verließ Alba den letzten Tabellenplatz in der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 17 und Jaleen Smith mit 16 Punkten.