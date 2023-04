Alba Berlin setzt bei engem Spielplan auf breiten Kader Alba Berlin trotzt weiter der hohen Belastung und setzt dabei auf den tiefen Kader und flexible Spieler. „Wir hatten wirklich schwierige Spiele in der letzte... dpa

ARCHIV - Albas Malte Delow (l-r) bedankt sich nach dem Sieg mit Jonas Mattisseck und Tamir Blatt bei den Zuschauern. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Alba Berlin trotzt weiter der hohen Belastung und setzt dabei auf den tiefen Kader und flexible Spieler. „Wir hatten wirklich schwierige Spiele in der letzten Woche. Insofern war das ein sehr wichtiger Sieg für uns. Denn auch ohne einige Stammkräfte haben wir gut gespielt“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem souveränen 79:61-Auswärtssieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Fraport Skyliners Frankfurt am Sonntag.