Alba Berlin setzt Euroleague-Pleitenserie bei AS Monaco fort Alba Berlin muss weiter auf ein Erfolgserlebnis in der Euroleague warten. Am Freitagabend unterlag der Basketball-Bundesligist bei der AS Monaco trotz einer ... dpa

Berlin -Alba Berlin muss weiter auf ein Erfolgserlebnis in der Euroleague warten. Am Freitagabend unterlag der Basketball-Bundesligist bei der AS Monaco trotz einer guten Vorstellung unglücklich mit 89:92 (44:52). Für Alba war es bereits die elfte Pleite in der Königsklasse in Serie. Damit bleibt der deutsche Meister Tabellenschlusslicht. Bester Berliner Werfer war Tim Schneider mit 15 Punkten.