Alba Berlin setzt Negativserie gegen Maccabi Tel Aviv fort

Jalen Adams von Maccabi Tel Aviv kämpft gegen Albas Louis Olinde (r) um den Ball. Andreas Gora/dpa

Berlin -Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague nicht stoppen können und die zwölfte Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist dem israelischen Spitzenteam Maccabi Tel Aviv in eigener Halle vor 9755 Zuschauern nach einem Einbruch im letzten Viertel mit 70:83 (47:40). Damit bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 16 und Johannes Thiemann mit zwölf Punkten.