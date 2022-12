Alba Berlin setzt Niederlagen-Serie in der Euroleague fort Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt. Am Mittwochabend unterlag der Basketball-Bundesligist beim italienischen Vizemeister Virtus... dpa

ARCHIV - Alba-Kapitän Luke Sikma hält den Ball bereit zum Freiwurf. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt. Am Mittwochabend unterlag der Basketball-Bundesligist beim italienischen Vizemeister Virtus Segafredo Bologna mit 76:85 (29:40). Nach der zehnten Niederlage in Serie in der Königsklasse bleibt Alba Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Jaleen Smith mit 14 Punkten.