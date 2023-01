Das erste Spiel in 2023 wollten die Albatrosse erfolgreich gestalten. In der Mercedes-Benz-Arena waren die abstiegsbedrohten Frankfurter zu Gast. Ein Spielbericht.

Alba Berlin siegt deutlich in der Bundesliga gegen Skyliners Frankfurt

Spielmacher Maodo Lo (l.) hatte acht Zähler auf seinem Punktekonto am Dienstagabend.

Zunächst war es immer still, wenn ein Alba-Spieler zur Freiwurflinie antrat. Doch plötzlich waren laute Schreie aus dem spärlich besetzten Auswärtsblock der Frankfurter zu vernehmen. Jugendspieler der Skyliners brüllten und kreischten, um die Albatrosse von ihren sicheren Punkten abzubringen. Doch am Ende brachte es nichts. Denn Alba Berlin gewinnt die Bundesligapartie gegen die Fraport Skyliners Frankfurt deutlich mit 99:74 (28:17, 18:19, 27:24, 26:14) und verlängert seine Siegesserie in der BBL.

Es war das erste Spiel im neuen Jahr, und dann gleich ein Wiedersehen mit dem Coach der Frankfurter Geert Hammink. Der ehemalige Center der Albatrosse spielte von 1997 bis 2000 in Berlin und wurde mit Alba dreifacher deutscher Meister. Nach Berlin kam Hammink jedoch nur als Außenseiter. Schließlich stecken die Frankfurter tief im Tabellenkeller fest, konnten dementsprechend jedoch in der Arena am Ostbahnhof frei aufspielen.

Zum Alba-Personal: Nach der Erkältungswelle zum Jahresende musste Trainer Israel González weiterhin auf wichtige Stützen wie Jaleen Smith, Luke Sikma und Marcus Eriksson verzichten. Trotz allem galt es für die Albatrosse den fünften Bundesligasieg in Folge zu ergattern. Von den 6142 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof haben wohl die wenigsten auf die Skyliners gesetzt.

Gutes Viertel, schlechtes Viertel

Alba nutzte den Größenunterschied zu seinem Vorteil gleich mit Beginn der Partie aus. Christ Koumadje blockte spektakulär, Johannes Thiemann holte die Rebounds, die Frankfurter konnten sich zunächst nur mit Fouls retten. Nach einer Auszeit Mitte des ersten Viertels regnete es Dreier für die Albatrosse. Tim Schneider, Jonas Mattisseck, Ben Lammers und Yovel Zoosman waren von der Drei-Punktelinie erfolgreich.

Die Leichtigkeit und Dominanz ging jedoch flöten, das zweite Viertel gestaltete sich ausgeglichener. Mehrere Turnovers von Tamir Blatt, Thiemann und Zoosman endeten in leichten Korblegern für die Hessen. Die einfachen Würfe wollten in der Offensive ebenfalls nicht mehr fallen und auch mit zwei Schiedsrichterentscheidungen waren die Albatrosse unzufrieden. Es ging trotzdem mit einem zehn Punkte Vorsprung in die Halbzeit.

Christ Koumadje (r.) hatte mit sieben Punkten einen erfolgreichen Abend. imago/Andreas Gora

Sollte sich die Partie noch zu einem hitzigen Duell entwickeln? Schließlich ging es besonders in den 2000er Jahren zwischen Alba und den Skyliners hin und her. Von 2001 bis 2003 waren jeweils die Albatrosse in den Play-offs siegreich. 2005 entschied das Team um Nationalspieler Pascal Roller die Play-off Halbfinals für Frankfurt, auch 2010 warfen die Skyliners Alba raus, 2011 hatten wieder die Berliner die Oberhand. Das letzte Play-off Aufeinandertreffen ging 2016 wieder an Frankfurt.

Die Zeiten sind nun aber schon über sieben Jahre vergangen. Alba dominiert die BBL mit drei Meistertiteln in Folge, die Frankfurter kämpfen wiederholt im Tabellenkeller um den Klassenerhalt. Die Liga konnte nur dank einer Wildcard gehalten werden. Die vergangenen neun Bundesligaspiele gingen allesamt an die Basketballer von der Spree.

Zurück in den zweiten Spielabschnitt, im Jahr 2023: Zwar zogen die Albatrosse immer wieder mit Dreiern von Blatt, Lammers und Schneider an, jedoch ließen die Frankfurter sich nicht abwerfen. Allen voran der Spielmacher der Hessen, J.J. Frazier, wusste mit 20 Punkte zu überzeugen. Auf Seiten von Alba war Tim Schneider mit 22 Punkten Topscorer der Partie. Damit war es ein BBL-Rekord für den Berliner.

Im letzten Viertel mussten die Albatrosse einen 13-Punkte-Vorsprung über die Zeit retten. Spätestens mit dem fünften Foul von Frazier und dem Frankfurter Center Matt Haarms war die Partie dann entschieden. Doch Lo, Thiemann und Co. haben nur wenige Ruhetage zur Pause. Schon am Donnerstagabend erwarten sie in Berlin den Spitzenreiter der Euroleague von Baskonia Vitoria Gasteiz. Drei Tage später geht es dann zum Bundesliga-Kracher nach München.