Alba Berlin siegt souverän bei Skyliners Frankfurt

Berlin -Basketball-Bundesligist Alba Berlin bleibt Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn weiter auf den Fersen. Die Berliner gewannen am Sonntag beim Tabellenvorletzten Fraport Skyliners Frankfurt problemlos mit 79:61 (42:33) und bleiben Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 16 und Johannes Thiemann mit zwölf Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste auf Guard Tamir Blatt verzichten, der mit einer Daumenverletzung erst einmal ausfällt. Kapitän Luke Sikma bekam eine Verschnaufpause und auch der zuletzt so formstarke Jaleen Smith und Center Christ Koumadje standen zwar im Kader, wurden aber ebenso über die ganze Partie geschont.

Das restliche Alba-Team bestimmte trotzdem die Anfangsphase. Schnell lagen die Berliner 10:2 in Führung. Mit einer intensiven Verteidigung ließen sie Frankfurt kaum gute Wurfchancen zu. Die Hessen verwarfen allerdings auch sehr viel. Kurios: Im ersten Viertel kassierte Alba keinen einzigen Foulpfiff. Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber dann aber offensiv besser ins Spiel und wieder auf drei Zähler heran (23:20). Doch die Berliner blieben unbeeindruckt und hielten die Führung.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Gäste dann wieder ihre Defensivarbeit, und Frankfurt tat sich offensiv wieder schwerer. Zu Beginn des letzten Viertels vergrößerte sich so der Berliner Vorsprung auf 22 Punkte (67:45). Anschließend schaltete Alba ein paar Gänge herunter und leistete sich mehrere Ballverluste. In Gefahr geriet der vierte Ligasieg in Serie aber nicht mehr.