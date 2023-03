Alba Berlin spielt auch bei Favorit Barcelona auf Sieg

Berlin -Für die verbleibenden drei Euroleague-Spiele hat sich Alba Berlin noch etwas vorgenommen. „Wir werden uns nicht hängen lassen und aufgeben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda vor dem nächsten schweren Spiel in Spanien binnen drei Tagen. „Es ist wichtig Selbstvertrauen aufzubauen. Wir haben zudem Energie von Spielern bekommen, die zuletzt erschöpft waren. Das ist gut und wichtig.“

Für den Basketball-Bundesligisten aus der Hauptstadt geht es nach der 87:93-Niederlage bei Baskonia Vitoria am Dienstag weiter zum Tabellendritten FC Barcelona an diesem Donnerstag. Trotz der Niederlage hatten die Berliner ihren Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen bestätigt. „Ich bin froh über den Auftritt meiner Mannschaft. Die Einstellung hat gestimmt“, sagte Trainer Israel Gonzalez.

Alba wird sich also auch bei den Katalanen nicht schonen. „Barcelona gehört zu den wenigen Teams, die wir in den vergangenen Jahren nicht schlagen konnten. An Efes Istanbul konnten wir vergangene Woche ja einen Haken machen“, erklärt Ojeda die Motivation. „Doch es wird sehr schwer, gerade in ihrer Halle. Barcelona ist ein sehr konstantes Team mit viel Talent, das sich bereit macht für die Playoffs.“

Trainer Gonzalez hat bis auf den Langzeitverletzten Marcus Eriksson, der wohl kurz vor dem Comeback steht, alle Spieler zur Verfügung. Gegen Vitoria setzten Malte Delow und Yovel Zoosman aus. Sie könnten in Barcelona wieder ins Team rutschen, um anderen Spielern eine Pause zu geben.