Alba Berlin startet in die Playoffs

Berlin (dpa/bb) – -Das Warten hat für die Basketballer von Alba Berlin endlich ein Ende. Nach einer zehntägigen Spielpause startet der Titelverteidiger am Sonntag gegen ratiopharm Ulm ins Playoff-Viertelfinale (15.00 Uhr/Magentasport) der Basketball-Bundesliga. Die Vorfreude ist groß. „Wir freuen uns sehr drauf. Es ist der beste Teil einer Saison, und wir sind bereit, das Ding zu rocken“, kündigte Kapitän Luke Sikma an. Das Ziel des Meisters der letzten drei Jahre ist klar. „Wir wollen den Titel. Egal, was in den letzten Jahren war“, so Sikma weiter.

Gespielt wird eine Best-of-Five-Serie. Wer als Erstes drei Spiele gewinnt, kommt weiter. Die Berliner gehen als klarer Favorit in das Duell mit dem Siebtplatzierten der Punkterunde. Zumal in der Saison beide Spiele klar gewonnen wurden. Zuletzt vor rund zwei Wochen mit 91:79. „Aber ich glaube nicht, dass es in den Playoffs wieder so kommen wird. Da werden sie auch anders eingestellt sein und nicht vielleicht schon nach der Halbzeit aufgeben“, meinte Nationalspieler Johannes Thiemann.

Für Sikma war das letzte Spiel aber schon hilfreich. „Es hat uns zumindest eine bessere Idee und ein Gefühl für sie gegeben“, sagte er. Aber gleichzeitig warnte er auch davor, zu unbesorgt zu sein: „Sie sind jetzt ein ganz anderes Team, weil einige verletzte Spieler wieder zurück sind.“ Respekt hat der 33-Jährige vor allem vor der Athletik der Ulmer. „Deshalb wird die Defensivarbeit für uns besonders wichtig sein“, sagte er.

Zumal bei Alba selbst noch einige Personalien offen sind. „Wir hatten eine kleine Krankheitswelle im Team“, berichtete Trainer Israel Gonzalez. So mussten Yovel Zoosman, Johannes Thiemann und Louis Olinde aussetzen. Zudem bekam Spielmacher Maodo Lo wegen Knöchel- und Knieproblemen eine längere Pause. Und ob Tamir Blatt nach seiner Daumenverletzung wieder dabei sein kann, ist offen.

Dafür waren die zehn Tage Pause aber hilfreich. Das Team bekam dabei zwei Tage frei. „Es war auch mal ganz schön ein paar Tage nicht an Basketball zu denken und nach einem langen Winter ein bisschen die Sonne zu genießen“, berichtete Sikma. Für Thiemann ist vor allem das Energielevel wieder gestiegen. „Jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen an, um eine gute Mischung zwischen erholt zu sein und bereit sein, zu haben“, sagte er.

Denn die Taktung in den Playoffs wird doch dichter als zunächst erwartet. Sollte das zweite Spiel eigentlich erst am darauffolgenden Freitag stattfinden, wurde nun ein Spiel am Mittwoch in Ulm dazwischengeschoben. „Es ist nicht der beste Weg, einen Spielplan so zu gestalten, aber wir müssen das so akzeptieren. Aber es ist schon eine sehr merkwürdige Situation“, sagte Gonzalez.