Alba Berlin stoppt Negativserie mit Sieg bei Villeurbanne Alba Berlin hat sein letztes Spiel des Jahres gewonnen und seine Negativserie in der Euroleague beendet. Am Freitagabend siegten die Berliner beim französisc... dpa

ARCHIV - Albas Jaleen Smith in Aktion. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Alba Berlin hat sein letztes Spiel des Jahres gewonnen und seine Negativserie in der Euroleague beendet. Am Freitagabend siegten die Berliner beim französischen Meister Asvel Villeurbanne nach einer Leistungssteigerung mit 91:79 (47:49). Zuvor hatte es zwölf Niederlagen in Serie in der Königsklasse gegeben. Alba bleibt dennoch Tabellenletzter. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 21 und Johannes Thiemann mit 14 Punkten.