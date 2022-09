Alba Berlin trotz Erfolg noch auf Formsuche Ein Sieg zum Auftakt tut immer gut. Der Erfolg von Alba Berlin gegen Hamburg zeigt aber auch: Der richtige Rhythmus muss erst noch kommen. dpa

Berlin -Nach dem Auftaktsieg in der Basketball-Bundesliga herrschte bei Alba Erleichterung. Überrascht, dass sie sich mühen mussten, waren die Berliner nicht. Genau damit hatten die Doublesieger der vergangenen Saison gerechnet. „Den Spielrhythmus aufzunehmen, ist immer schwierig. Wir sind ganz am Anfang. Das wird noch einige Zeit brauchen, bis wir da weniger holprig sind“, sagte Manager Marco Baldi nach dem 81:78-Heimsieg am Mittwochabend gegen die Veolia Towers Hamburg.